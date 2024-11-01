Karabük'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kentte jandarma ekiplerinin iki iş yerine düzenlediği operasyonlar sonucunda 22 bin 60 adet makaron, 10 kilo tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

Karabük'te jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.Karabük merkezde gelen ihbar üzerine, kaçak ürün sattığı belirlenen iki ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.İş yerlerinde yapılan aramada; 85 paket farklı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 22 bin 60 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 36 bin adet sigara ambalaj poşeti, 7 adet elektronik sigara likidi, 18 kutu 125 gramlık farklı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ve 10 kilo 442 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.