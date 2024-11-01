  • USD: 34,22 - 34,29
  • EURO: 37,18 - 37,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Ekleme: 1.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 1.11.2024 - 15:59 / Editör: Atilla Özbir
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ

Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir araya geldi.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.