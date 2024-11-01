Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.Başkan Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.Başkan Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir araya geldi.Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.