Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Orta Doğu’daki gerilim ortamı, küresel ekonomik belirsizlikler ve yaklaşan ABD seçimleriyle altın​ fiyatları rekor seviyeleri gördü. Serbest piyasada gram altın​ 3.034,62 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.149,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 1 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.034,22Satış 3.034,62Alış 5.088,00Satış 5.149,00Alış 10.145,00Satış 10.292,00Alış 20.290,00Satış 20.512,00Alış 20.512,00Satış 2.751,38