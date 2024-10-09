Dışişleri'nden Lübnan'dan yapılacak tahliyeyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı işgali sonrası ülkeden yapılacak tahliyelerle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Lübnan'dan Türkiye'ye uçak için ön başvuru toplanacak. Belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak. Gerekmesi halinde ayrıca yeni gemiler gönderilecek.