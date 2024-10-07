AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İSTANBUL BOĞAZI'NA KANALİZASYON SUYU AKIYOR!“Başından beri söylüyoruz. Başından beri dile getiriyoruz. Çöp, çamur, çukur eşittir CHP. Geçen hafta Kadıköy'e bir ziyaret için geldim. Daha doğrusu teşkilat başknalığımızın düzenlemiş olduğu Türkiye Buluşması için geldim. Orada Kurbağalıdere'nin olduğu yere gittiğim zaman birçok çöpü görebilmeniz mümkün.”“Malaesef Boğaz'a doğru gelen bir pislikle karşı karşıyayız. Özellikle, Haliç'te yapılan toplantı neticesinde birçok İstanbullu teşkilat mensubumuz da ‘Osman Bey keşke bir çekimde buralarda yapsanız. Artık Haliç kokmaya başladı.' dedi. Maalesef CHP'nin el attığı her yerde bu tür problemlerin yaşanılması kaçınılmaz. Çünkü çevre temizliği veya bu tür konularla ilgilenmek yerine kendini tamamen reklama yönlendirmiş olan bir Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıyayız. Kendi reklam bütçesini yükseltiyor, deprem bütçesini düşürtüyor. Genel itibariyle konserler düzenleyen ve İstanbul'da durmayan bir profili var.”“Her şeyi murat Kurum'dan bekleyeceğine, AK Parti iktidarından bekleyeceğine birazcık da kendileri gelecekler bu işlerle ilgili sorumlulukları olduğu yerde bazı işleri yapmaya kalkacaklar. Öyle her konuda kalkıp işleri AK Parti'nin halletmesini beklerseniz, bu çok doğru bir davranış değil.”“İstanbul'da neden bu görüntüleri gördük? Rahmetli Kadir Topbaş döneminde bu görüntüleri görmüyorduk da neden şimdi görmeye başladık? AK Parti sürecinde neden bu görüntüler yoktu da şimdi çıkmaya başladı. Türkiye'nin en genç otobüs filosunu İmamoğlu'na teslim ettikten sonra otobüslerimiz niye yanmaya başladı?”MYK KARAR ALDI, GÜNAYDIN ‘CHP UYMAZ' DEDİ!'Gökhan Günaydın, Özgür Özel'e posta koyuyor. 'Sen, genel başkan olarak bu kararı çıkartsan da senin kararına biz uymayız, ayağa kalkmayız.' demek istiyor. Ama zannediyorum ayağa kalkanlardan bir tanesi de oydu yanlış görmediysem. Herhalde Özgür Bey'in verdiği bu karara, önce milleti dışarıda kışkırtıyor sonra da farklı tür bir davranış içerisine giriyor.”“Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı için ayapa kalkmayacaksınız da kim için ayağa kalkacaksını? Burada Özgür Özel'in yapmış olduğu hareket için teşekkür etmekten ziyade zaten yapması gerekn hareketi yapıyorlar, makama saygı. Sayın cumhurbaşkanımızın olduğu makam için tabi ki ayağa kalkacaksınız. Bu konu ile alakalı olarak ayağa kalmışlar, kalkmamışlar tartışmasını zaten doğru bulmuyorum. Kalkmadıkları için o onların ayıbıydı zaten.”“Vatandaşımızın seçmiş olduğu, çoğunluğun seçmiş olduğu bir kişi için ayağa kalkmamak demek, aziz milletimize hakaret etmek demek. Bu hakareti DEM Partisi düzenli olarak yapıyor. CHP bu işin içerisinde bugün olmak istemedi ama milletvekillerinin bir kısmı da dışarıda durdu.”“Özellikle partinin ortadan ikiye çatladığı, bir kısım CHP'linin Kılıçdaroğlu taraftarı olarak durduğu bir kısmının da Özgür Özel taraftarı olarak durduğu ve içeride ciddi bir çatışmanın olduğu dile getirildi. Bu kadar kişi burada toplu olarak bir yere katılmıyorsa, burada talimat geldiği açıktır. Hadi içeri girmeyelim gibi bir durumun olduğunu düşünmüyorum.”ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZ!“Özgür Özel'in burada bence, ‘Tweet atma, bizim işimize karışma, otur oturduğun yerde' diye aslında mesaj veriyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bunu artık toplumun önünde söyler hale geldiler. Kılıçdaroğlu'nda da gördüğüm kadarıyla şöyle bir sıkıntı var. Tabi bir seçim kaybetti, bunu hazmedememezlik, bu konuyla alakalı Özgür Bey'e zannediyorum ki içlerinde de müthiş bir kıskançlık ve bu noktada da böyle bir yarış halinde olduğu da bir süreci görebiliyoruz.”“Görünen şu ki; Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in düşündüğü CHP arasında uçurum bir fark var. Özgür Özel bildiğini okumaya bu anlamda devam ediyor. Ama nereye kadar edecek bunu bilmiyorum. Kılıçdaroğlu yarın bir gün bu milletvekillerine bir talimat verse, ‘hadi istifa edin' dese, ne yapacak Özgür Özel? Öyle de bir korkusu var. Şuan da delegelerin bir çoğu Kılıçdaroğlu'nun elinde. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu kadar sert gidemiyor.”