FETÖ/PDY Üyesi Eski Kaymakam Afyon'da yakalandı ve tutuklandı

FETÖ/PDY yapılanması içinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında hakkında işlem yapılan eski kaymakam A.K. Afyonkarahisar’da yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, FETÖ/PDY yapılanması içinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında hakkında işlem yapılan eski kaymakam A.K. yakalandı.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde mülkiye yapılanması içerisinde olduğu belirlenen A.K., kamu kurumlarını dolandırdığı öğrenildi. 2021 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" ve "Kamu Kurum Zararına Dolandırıcılık" suçları kapsamında hakkında işlem başlatılan A.K.'nin, örgüt içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan A.K., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K., "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, FETÖ/PDY gibi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.