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MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 6.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 6.10.2024 - 13:10 / Editör: Edin Uslu
MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

#MillîSavunmaBakanlığı

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi