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Beyaz Gazete
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İsrail, Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı kuşattığını ve yeni bir kara operasyonu başlattığını açıkladı.

Ekleme: 6.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 6.10.2024 - 16:07 / Editör: Edin Uslu
İsrail, Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı kuşattığını, yeni bir kara operasyonu başlattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü ve 93 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a 23 Eylül’de başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1204 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 411 kişi yaralandı. Lübnan resmi kaynaklarına göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 200 binden fazla kişi ise yerinden oldu.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı