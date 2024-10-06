Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakan Fidan, İsrail'in saldırıları çerçevesinde Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi aldı, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.İsrail'in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Bakan Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.