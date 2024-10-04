Küba Devlet Başkanı, ölen Türk işçi için başsağlığı mesajı yayınladı
Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaparak ülkede hizmet veren yüzen santralde görev yaparken çıkan yangında hayatını kaybeden Türk işçi için başsağlığı diledi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Türk işçi sayısı 2'ye yükseldi.
Havana körfezindeki 15 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip KPS 57 elektrik santralinde 25 Eylül'de kaynak çalışmaları sırasında yagın çıkmıştı. Yangın kontrol altına alınırken olayda 2'si Kübalı 6'sı Türk toplam 8 kişi yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.
Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'nın kontrolünde yaralarının tedavisi sürerken 5 kişi taburcu edilmişti.
Hermanos Ameijeiras Klinik Cerrahi Hastanesi, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada geriye kalan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtirken hastanede tedavileri süren 3 kişinin de Türk olduğunu belirtmişti.
İşte o kazada yaralanan Halil Karadeniz, 3 Ekim günü hayatını kaybetti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Havana'daki elektrik üretim tesisinde meydana gelen kazada yaralanan Türk şirketi çalışanı Halil Karadeniz'in hayatını kaybettiğini az önce öğrendik. Ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Türkiye hükümetine başsağlığı dileriz" diye yazdı.
44 yaşındaki Karadeniz'in yanık, solunum problemi ve akut solunum yetmezliği nedeniyle durumunun kritik olduğu ve kurtarılamadığı bildirildi.
Halil Karadeniz'in Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli köyünden olduğu öğrenildi.
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Diğer iki Türk vatandaşının tedavilerinin sürdüğü belirtilirken birinin durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Tedavi gören Fuat Türkyılmaz da hayatını kaybetti. Türkyılmaz'ın da Karadeniz gibi Danişmentli köyünden olduğu öğrenildi.