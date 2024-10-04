Kırıkkale'de nişanlı vahşeti: Önce yaralayıp sonra...

Akşam saatlerinde nişanlı çift arasında meydana gelen korkunç olayda, Bahattin Ünlüer'in nişanlısı Esra E.'yi tabancayla vurarak ağır yaralaması ve sonrasında da intihar etmesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de Çalılıöz Mahallesi 466. sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı Esra E. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Bahattin Ünlüer, üzerinde bulunan tabancayla Esra E.'ye ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli, olay yerinin yakınlarındaki ticari taksiyi çalarak kaçtı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan kadının durumu ciddiyetini koruyor.Ekipler, kaçan şüphelinin çaldığı taksiyi tespit ederek aracı takibe aldı.Bu kez, Ünlüer, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Parkı yakınlarında taksiden inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.Nokta Parkı'na geldiğinde nişanlısını yaraladığı tabancayı başına dayayan Ünlüer, intihar etti.Bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Bahattin Ünlüer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.