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Beyaz Gazete
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Karabük'te iki kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs, gözaltına alındıktan sona adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 4.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 4.10.2024 - 11:34 / Editör: Atilla Özbir
Karabük'te iki kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.

Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu maddde bulundu.

İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU

Şahısların üzerinden çıkan; kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.