Karabük'te iki kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu maddde bulundu.Şahısların üzerinden çıkan; kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.