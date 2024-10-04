Karabük'te iki kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı
Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs, gözaltına alındıktan sona adliyeye sevk edildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.
Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu maddde bulundu.
İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU
Şahısların üzerinden çıkan; kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.