İsrail'den Lübnan'a uyarı: 10 kasabının 'derhal' tahliye edilmesi istendi

İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor.İsrail ordusu Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri yeni bir açıklamada bulundu.Yeni bir tahliye emri yayınlayan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki El Haouch, El Bazouriye, El Raşidiye Kampı, El Borgholiyeh, Bestiyyat, Houmayri, Irzay, El Matariyyah, El Kharayeb ve Ansar kasabalarının 'derhal' boşaltılmasını istedi.Ordunun yakında bu bölgelere karşı “güçlü bir şekilde harekete geçeceğini” bildiren IDF Sözcüsü Avichay Adraee, uyarı mesajında şu ifadeleri kullandı:Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için tehlikeli olabilir.