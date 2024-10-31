Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul güne yüzde 0,02 oranında düşüşle 9004 puandan başladı.
Borsa İstanbul güne yüzde 0,02 oranında düşüşle 9004 puandan başladı.
Borsa İstanbul güne yatay başladı. Borsa İstanbul güne yüzde 0,02 oranında düşüşle 9004 puandan açıldı.
Açılışta 235 hisse yükselirken 172 hisse düşüş gösterdi.
Dolar 34,25 lira, euro 37,26 lira seviyesinde işlem görüyor.
Borsa İstanbul güne yatay başladı. Borsa İstanbul güne yüzde 0,02 oranında düşüşle 9004 puandan açıldı.
Açılışta 235 hisse yükselirken 172 hisse düşüş gösterdi.
Dolar 34,25 lira, euro 37,26 lira seviyesinde işlem görüyor.