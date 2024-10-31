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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.

Ekleme: 31.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.

ABD'de Trump ile Harris arasındaki oyların birbirine çok yakın olması nedeniyle güvenli limanlara kaçış yaşanıyor.

Gram altın 3,067 TL

Çeyrek altın 5,108 TL

Yarım altın 10.185 TL

Cumhuriyet altını 20.805 TL

ONS altın 2,784 dolar