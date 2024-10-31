Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.

Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.ABD'de Trump ile Harris arasındaki oyların birbirine çok yakın olması nedeniyle güvenli limanlara kaçış yaşanıyor.Gram altın 3,067 TLÇeyrek altın 5,108 TLYarım altın 10.185 TLCumhuriyet altını 20.805 TLONS altın 2,784 dolar