Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.
Altın fiyatları bir süredir Orta doğu'daki gelişmeler ve belirsiz görünen ABD seçimleri nedeniyle bir süredir rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe yatay seyirde başladı.
ABD'de Trump ile Harris arasındaki oyların birbirine çok yakın olması nedeniyle güvenli limanlara kaçış yaşanıyor.
Gram altın 3,067 TL
Çeyrek altın 5,108 TL
Yarım altın 10.185 TL
Cumhuriyet altını 20.805 TL
ONS altın 2,784 dolar
ABD'de Trump ile Harris arasındaki oyların birbirine çok yakın olması nedeniyle güvenli limanlara kaçış yaşanıyor.
Gram altın 3,067 TL
Çeyrek altın 5,108 TL
Yarım altın 10.185 TL
Cumhuriyet altını 20.805 TL
ONS altın 2,784 dolar