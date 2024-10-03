Avustralya’da insanlık dışı olay: Bebeğin üstüne sıcak kahve döktü!

Avustralya'nın Brisbane kentinin güneydoğusundaki Hanlon Park'ta 27 Ağustos günü öğle saatlerinde dokuz aylık bebek Luka, annesiyle birlikte piknik yapıyordu. Yanlarına yaklaşan bir adam, termostaki kaynamış kahveyi bebeğin üstüne döktü ve kaçtı.Bebeğin yüzünde, vücudunun üst kısmında ve kollarında hayati tehlike oluşturan yanıklar meydana geldi. Bebek, Queensland Çocuk Hastanesi'nde dört ameliyat geçirdi.Polis, şüpheli adamın ağır fiziksel zarar verme suçundan tutuklanması için emir çıkardı. Bu eylem, azami olarak müebbet hapis cezası öngören bir suç.Adam, iddia edilen saldırıdan bir gün sonra New South Wales (NSW) Eyaleti'ne seyahat etti ve ardından 31 Ağustos'ta Sydney kentinden ayrılarak ülkeden kaçtı.Polis Komiser Yardımcısı Andrew Massingham, perşembe günü Radyo 4BC'ye yaptığı açıklamada, şüphelinin Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini ve isminin Çin medyasında yayınlandığını aktardı.Polis, 33 yaşındaki adamın Avustralya'da herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ve Queensland, NSW ve Victoria eyaletlerinde çalıştığını bildirdi.Daily Mail Australia'ya göre, şüpheli adamın 2019 yılında Avustralya'ya ilk kez tatil vizesiyle geldiğini, ancak ülkeye giriş yaptıktan sonra öğrenci vizesine geçtiğini aktardı.Polis, 'Bu korkunç suçu işleyen kişiyi bulmak için uluslararası arama çalışmalarımız devam ediyor. Sorumlu kişiyi bulmaya kararlıyız. O bebek, yaraları ömür boyu taşıyacak,' açıklamasında bulundu.Queensland Polis Dedektifi Müfettişi Paul Dalton, adamın kimliğinin tespit edilmesinden sadece 12 saat sonra ülkeden kaçtığını ifade etti. Müfettiş, 'Soruşturma merkezindeydik, adamın kimliğini tespit ettik ve hepimiz odanın içinde sevinç çığlıkları attık. Ancak 15 dakika sonra kontrol ettiğimizde onu kaçırdığımızı öğrendik,' açıklamasında bulundu.Açıklamalarına devam eden dedektif sözlerine şunları ekledi: 'Benim için çalışan 30 dedektifim var. Bu kişiyi 12 saatle kaçırdığımız için perişan durumdayız.'Bebeğin annesi o kadar korkmuştu ki, saldırganın artık Avustralya'da olmamasından dolayı rahatladığını ifade etti. Anne, 'Bu kişinin nerede olduğunu bilmiyordum, bu yüzden hastaneden ayrılmak istemiyordum. Burası bizim güvenli alanımız haline gelmişti,' sözlerini kullandı.Sözlerine devam eden anne şunları söyledi: 'Eve döndüğümde panik ataklarım oldu ve halen devam ediyor. Bir bakıma onun bu ülkede olmamasından dolayı mutluyum, ancak hala oğlumla birlikte dışarıda gezmek beni korkutuyor ve endişelendiriyor. Bu durum hayatımın geri kalanındaki ruh sağlığımı etkiledi. Sadece neden bunu yaptığını öğrenmek istiyorum. Ancak, bu sorular cevapsız kalacak gibi.'Müfettiş Dalton, olayın olası nedeni konusunda hala kafasının karışık olduğunu bildirdi. Müfettiş, 'açıkça bir nedeni olmayan soruşturma çok yoktur. Bu garip bir olay,' ifadelerini kullandı.Dedektife, şüpheli adama mesajının ne olacağı sorulduğunda, 'Seni bulana kadar durmayacağız, kararlılığımızı kaybetmeyeceğiz,' cevabını verdi.Aile, bebeklerinin moralinin iyi olduğunu ancak iyileşmesinin yıllar alabileceğini aktardı.Bebek için açılan bağış sayfasında şu ana kadar 195 bin dolardan fazla para toplandı.