Emekliler dikkat! Destek ödemeleri olacak mı?

İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir destek programı hayata geçiriliyor.Pazar desteği kapsamında, başvuruda bulunacak olan dar gelirli emeklilere 10 bin lira ödeme yapılacak. Bu destek, özellikle zor durumda olan ailelerin bütçelerine nefes aldırmayı hedefliyor.Binlerce dar gelirli emeklinin gözleri, bu önemli duyuruda. Peki, emekliye 10 bin TL Pazar desteği başvuruları ne zaman başlayacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada pazar desteği başvurularının 30 Ekim'de başlayacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda 30 Ekim 2024 Çarşamba günü başvuruların başlaması bekleniyor.Ancak başvuru şartları ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte detaylar da netleşecek.