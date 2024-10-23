Bursa'da 4 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa'da emniyet güçleri sahte alkol ve içkiye yönelik çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları operasyonda, S.Ö. isimli şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığını ve bu alkolleri de el altından piyasaya sürerek kazanç elde ettiğini tespit etti.4 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİTakibe alınan şüphelinin Mudanya ilçesinde bulunan depoda üretim yapması üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyon sonrası, 4 ton sahte alkol ele geçirdi.'ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'Şüpheli gözaltına alınırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 'Sahte alkollü içki üretim ve ticareti yapan, toplum sağlığını hiçe sayan, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.' ifadelerini kullandı.