MasterChef'te yeni takımlar! Kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan isim ile yeni takımlar merak konusu oldu. Eleme gününün ardından yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef Türkiye programında yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan en lezzetli ıslak hamburger tabağını hazırlamalarını istedi.MasterChef programının 12.haftasında yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele etti.En lezzetli hamburger tabağını hazırlayarak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Muratcan oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Nigar oldu.Muratcan (Takım Kaptanı)OnurEmreEdaŞirinKaanAkınNigar (Takım Kaptanı)KeremSemihEzgiAlperBeyzaErim