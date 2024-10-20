Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı

Türkiye hava araçları alanında kaydettiği ilerlemelerle dikkat çekmeye devam ediyor...Son olarak Türk savaş uçakları Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi.Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini açıkladı.Öte yandan, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim uçuşuna dair görüntülere de yer verildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi.