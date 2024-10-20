Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı’dan kavga açıklaması...

Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı, bir kişiyi darp ettiği iddia edilen görüntülerin gündeme gelmesi üzerine açıklamada bulundu.Ocakçı, "Kendini bilmez bir hadsiz, partimizin ve şahsımın adını kullanarak bir hanımefendiyi dolandırmıştır. Bir kadına partimiz ve şahsım üzerinden zarar verilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Olayın bu nedenle meydana geldiğini belirten Ocakçı, şahsı ve partisinin üzerinden kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı.