  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,06 - 37,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayvacık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 40 kaçak göçmen yakalandı.

Ekleme: 20.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:50 / Editör: Edin Uslu
Ayvacık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 18'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayvacık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı