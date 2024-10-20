Ayvacık açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 18'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.