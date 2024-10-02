Manisa ve Yozgat'ta KUYU operasyonu! 30 kişi yakalandı

Türkiye'de suçla mücadele, güvenlik güçlerinin azmi ve gayretiyle kesintisiz bir şekilde sürüyor.Toplumun güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını azaltmak için kapsamlı operasyonlar devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, son operasyonlara dair detayları sosyal medya üzerinden kamuoyuna aktardı.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:- Manisa’da Doğan Gezekli’nin,- Yozgat’ta Ahmet Doğan’ın (Cezaevinde) Elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-31” operasyonları düzenlendiOperasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökerteceğiz- Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Manisa ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma,- Esnaflara ait işyerlerini kurşunlama,- Silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma,- Silah ticareti yapma,- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,- Silahla kasten yaralama,- Vergi usul kanununamuhalefet etme,- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,- Yağma,- Tefecilik,- Şantaj ve Tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu:- 8 adet ruhsatsız tabanca,- 4 adet ruhsatsız tüfek,- 7 adet kesici delici alet,- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile- Çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.