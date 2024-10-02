İstanbul Boğazı'na lağım suyu akıyor

Türkiye'nin incisi İstanbul Boğazı, son zamanlarda kirlilik ile gündeme geldi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize, lağım suyu akmaya başladı.Havadan çekilen görüntülerde de denize akan lağım suyu gözlemlendi.Vatandaşlar ise çevrede oluşan ağır kokudan şikayetçi.LAĞIM SUYU MARMARAYA ULAŞIYORBoğaz'a bırakılan lağım suyu, akıntılar ile birlikte Marmara Denizi'ne ulaşıyor ve burada dibe çökerek canlı ekosistemini olumsuz etkiliyor.Dipte oksijen seviyesi atık sular nedeniyle azaldığını uzmanlar ifade ediyor.UZMANLAR ARAŞTIRILMASINI İSTİYORİSKİ tesisinin hemen yanında bulunan dere kirlilik yüzünden siyah renkte aktığı havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor.Bu dere boğaza akıp doğal yaşamı olumsuz etkilediği için uzmanlar araştırılıp sorumlularına ceza verilmesini istiyor.