Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlamıştı.Çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgede yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.9 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personelinin görev yaptığı orman yangını, yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı.Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama metni paylaştı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Muğla Dalaman'da meydana gelen yangın yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve kalbi yeşil vatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.