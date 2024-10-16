Kastamonu'da kaçakçılık ile mücadele: 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılara yönelik çalışmalar sürüyor...Bu kapsamda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde il merkezindeki bir adreste arama yapıldı.Aramada bin 670 paket halinde 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.