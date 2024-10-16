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Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 mağdur kadın kurtarılırken; 4 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Ekleme: 16.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:35 / Editör: Edin Uslu
Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüphelinin Özbekistan uyruklu 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Ekipler 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan operasyonda F.K., H.H.S., H.I. ve F.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

4 YABANCI UYRUKLU MAĞDUR KADIN KURTARILDI
Operasyon sonucu 4 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheli 4 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da fuhuş operasyonu: 4 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli yakalandı