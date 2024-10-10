Türkiye'ye sokulmak istenen 150 milyon liralık uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma ile yurt dışında ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan U.A.'nın kullandığı tırda narkotik köpek 'Karlos' ile arama yapıldı. Tırın çekici ve dorsesinde 190 kilo 80 gram uyuşturucu hap, 16 kilo 4 gram kokain ve 24 kilo 92 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü U.A. işlemleri sonrası 'Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.