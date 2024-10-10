Oto hırsızlarına özel harekatlı operasyon

İstanbul Beşiktaş’ta otomobil çalan hırsızlar, özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonla Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada pompalı tüfek, fişekler ve çok miktarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta 27 Eylül Cuma günü M.N.'ye ait otomobil park edildiği yerden çalındı. Şikayet üzerine İstanbul emniyeti Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonla şüpheliler; Kemal K. (24), Yağız Ö. (19) ve Mehmet E.Ö. (33) saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.Evde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek, 13 adet fişek, bir hassas terazi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden Kemal K.'nın daha önceden 31 tane, Yağız Ö.'nün 7 tane, Mehmet E.Ö.'nün ise 29 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.