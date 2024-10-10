Okula giderken canından oluyordu: Kafasına demir korkuluk düştü!

Olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.Alınan bilgilere göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı.Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü.Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu'nun başına çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.