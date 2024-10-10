Hatay'da feci trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı

İskenderun ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki anne ve oğlunun yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da yürekleri ağza getiren trafik kazası...İskenderun ilçesinden çıkarak Mimar Sinan bulvarında ilerleyen kamyonet, dönüş yapmak isteyen motosikletle çarpıştı.Çarpışma anının etkisiyle motosiklette bulunan anne ve oğlu yere savruldu.KAZA ANI KAMERAYA YANSIDIYaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Anne ve evladının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anbean kameraya yansıdı.