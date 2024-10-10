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Hatay'da feci trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı

İskenderun ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki anne ve oğlunun yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 10.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:43 / Editör: Atilla Özbir
Hatay'da feci trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandıHatay'da yürekleri ağza getiren trafik kazası...

İskenderun ilçesinden çıkarak Mimar Sinan bulvarında ilerleyen kamyonet, dönüş yapmak isteyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışma anının etkisiyle motosiklette bulunan anne ve oğlu yere savruldu.

Hatay'da feci trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne ve evladının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anbean kameraya yansıdı.

Hatay'da feci trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı