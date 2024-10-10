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Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Sosyal medyada yazdıkları şoke etti

Bursa’da kalaşnikof marka silah ile takip ettiği 2 genç kızdan birini kaçırmaya çalışan ve sosyal medyadan tehditler yağdıran Hasan S., emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ekleme: 10.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:17 / Editör: Atilla Özbir
Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Sosyal medyada yazdıkları şoke ettiİnegöl ilçesinde yaşanan akıl almaz olay, sosyal medya mesajlarıyla ortaya çıktı. İlçede yaşayan 2 genç kızı takip ve tehdit ettiği belirtilen Hasan S isimli şüphelinin, genç kızların kapısına kalaşnikof marka silahla dayandığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs tarafından kaçırılmaya çalışılan kızlardan birinin sosyal medyada paylaştığı mesajlar ise kan dondurdu. Kolundaki ısırık izini paylaşan genç kız, Hasan S'nin kendisini kaçırmaya çalıştığını ve boğuşma sırasında kolunu ısırdığını yazdı. Kendisini her gün takip eden Hasan S'nin evinin kapısına kalaşnikof ile dayandığını yazan genç kızın mesajları Emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Sosyal medyada yazdıkları şoke etti

KISKIVRAK YAKALANDI

Sosyal medyadaki paylaşımları gören ve hemen harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kimliğini belirlediği şüpheliyi yakın takibe aldı. Ekipler, kısa süren bir takibin ardından Hasan S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında hazırlanan evraklarla birlikte Adliyeye sevk edilen Hasan S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN DONDURAN MESAJLAR

Genç kızın sosyal medyaya yansıyan mesajlarında, 'Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Ablama bile mesajlar atıyor. Kalaşnikof ile kapıma geldi' sözleri tüyler ürpertti.

Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Sosyal medyada yazdıkları şoke etti

'BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM'

Tutuklanan Hasan S'nin yazdığı mesaj ise adeta kan dondurdu. Hasan S yazdığı mesajda, 'Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra da satacağım.' şeklindeki mesajları büyük tepki topladı.

Genç kızları kalaşnikof ile takip etti! Sosyal medyada yazdıkları şoke etti