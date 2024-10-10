Gazze’de katledilen sağlık çalışanı sayısı 986'ya ulaştı

‘Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinin Sürekliliği ve Sağlık Çalışanlarının Güvenliği’ konulu bir raporu paylaşan Sağlık-Sen, bölgedeki sağlık hizmet sunumunun durumuna yönelik önemli verilere de dikkat çekti. ‘Gazze’de İsrail tarafından uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile sağlık hizmetlerinin sürekliliği, insani değerlerin korunması gibi kurallar yok sayılmaktadır’ denilen raporda, savaşın özellikle sağlık tesislerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı vurgulandı.38 hastaneden 23'ünün tamamen hizmet dışı kaldığını belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:“Sağlık çalışanları da bu acımasız saldırılardan etkilenmiş olup, 146’sı doktor 260’ı hemşire olmak üzere 986 sağlık çalışanı vefat etmiş ve en az 310’u tutuklanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu ciddi çöküş, vatandaşlara sunulan tıbbi hizmetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasına neden olmuş, kısmen çalışmaya devam eden hastaneler ise yaralılar ve hastalarla dolup taşmaktadır.”Basit yaralanmalar nedeniyle bile, alan ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının giderek arttığı kaydedilen raporda, askeri saldırılar sırasında sağlık personelinin gözaltına alınmasının Gazze'deki sağlık sisteminin felakete yol açan çöküşüne katkıda bulunduğu vurgulandı. Öte yandan Sudan’a da dikkat çekilen raporda, Sudan'da devam eden silahlı çatışmaların sağlık hizmet sunumunda önemli güçlükler yarattığına değinildi. Raporda, ‘Sudan’da hastane ve sağlık kurumlarına yapılan doğrudan saldırılar uluslararası raporlara yansımıştır. Sağlık tesislerinin yüzde 70'inin kullanılamaz durumda olduğu, çatışmalardan uzak alanlardaki sağlık kurumlarının da ciddi şekilde etkilendiği belirtilmektedir. Bu durum, sağlık çalışanlarının hastalara hizmet sunma kapasitelerini kısıtlamaktadır’ denildi.Sudan sağlık sisteminin yaşadığı bu ciddi krizin hem sağlık çalışanları hem de hastalar için büyük bir tehlike oluşturduğu belirtilen raporda, ayrıca bölgede kolera gibi bulaşıcı hastalıkların artabileceğine dikkat çekildi.