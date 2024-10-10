Fidan, ‘Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yinelerken, başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizen Fidan, Ukrayna’da dördüncü yılına giren savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.Fidan konuşmasında, Ukrayna’daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine, sürdürülebilir bir çözümün, Rusya Federasyonu dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğine, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğine de dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023’te Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ikincisi şubatta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen zirveye katılıyor.