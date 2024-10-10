Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail üzerinde baskı artırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki programına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanlığına geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Rama ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutlukla ilişkiler bir asrın ötesine uzanıyor. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Karşılıklı yatırımları yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık.Arnavutluk'un askeri ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli desteği vereceğiz. Arnavutluk Başbakanı Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele aldık. Terör örgütleriyle mücadelemize devam edeceğiz.Küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Netanyahu hükümetinin artık küresel düzeni tehdit eder haline gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Gazze'de 1 yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır. Acil kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskıların kurulması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle:Bugün büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli Konsey'in ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Bu işbirliğimizi güçlendirmek adına, değerlendirmelere yönelik somut adımlarla varılan mutabakatlarımıza somut adımları atmak üzere burada bulunduk. Ne zaman biz bir araya gelirsek kendisi tekrar vurgulamaktadır ki mutabakatımız, özellikle de ticari anlamda tam olarak potansiyelimizi, her iki ülkenin potansiyelini tam olarak ifade edemediğini söylemek istiyorum. 2 milyon euro hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu da aşmayı diliyoruz. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 85 oranında artış gösterdi Türk vatandaşlarının Arnavutluk'u ziyareti. Daha fazla yatırım için bir mutabakata vardık. Türkiye olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Diğer taraftan birçok işbirlikleri imzalamış olduk. Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma vardı ki, İTÜ'nün Tiran'da bir program açması konusu büyük önem arz etmektedir.