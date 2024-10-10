Antalya'da virajı alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Konyaaltı ilçesinde virajı alamayarak yan yatan çimento yüklü beton mikserinin sürücüsü, kaza sonrası araçta sıkıştı. Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir beton mikseri sürücüsü, Çakırlar bölgesindeki tesisten dolum yaptıktan sonra, şehir merkezine doğru yola çıktı.Hürriyet Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Ç., yönetimindeki beton mikseri, 1. Cadde kesişimindeki trafik ışıklarına geldiğinde taşıdığı ağır yükün etkisiyle bir anda yan yattı.Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Ç., kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı