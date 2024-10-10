Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Piyasaların gözü bugün ABD'de açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 614 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 852 bin liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın​ 2.876,07 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.962,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 10 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.875,67Satış 2.876,07Alış 4.911,00Satış 4.962,00Alış 9.791,00Satış 9.918,00Alış 19.583,00Satış 19.765,00Alış 2.612,75Satış 2.613,26