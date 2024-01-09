Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü
Sürmene'de geziye çıkan arkadaş grubunun içinde bulunduğu otomobil, bariyere çarptı. Kazada, parçalara ayrılan otomobildeki S. Y. ve E. B. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Trafik kazalarına karşı dayanıklılığı sorgulanan araç markası yine can aldı.
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Rize yönüne giden A. E. idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı.
Kazada, parçalanan otomobilin tavanı ve motor kaputu, yola savruldu.
Otomobilin tavanı, motoru ve kaputu yola savruldu
Otomobildeki S. Y. ve E. B. hayatını kaybetti, sürücü ve D. K. yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
4 kişilik arkadaş grubundan 2'si yaşamını yitirdi
Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Hurda yığınına dönen aracın, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. 4 kişilik arkadaş grubunun, Karadeniz gezisi kapsamında Samsun'dan yola çıkıp, Artvin'e gezmeye gittikleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Rize yönüne giden A. E. idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı.
Kazada, parçalanan otomobilin tavanı ve motor kaputu, yola savruldu.
Otomobilin tavanı, motoru ve kaputu yola savruldu
Otomobildeki S. Y. ve E. B. hayatını kaybetti, sürücü ve D. K. yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
4 kişilik arkadaş grubundan 2'si yaşamını yitirdi
Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.
Hurda yığınına dönen aracın, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. 4 kişilik arkadaş grubunun, Karadeniz gezisi kapsamında Samsun'dan yola çıkıp, Artvin'e gezmeye gittikleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.