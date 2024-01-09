Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü

Trafik kazalarına karşı dayanıklılığı sorgulanan araç markası yine can aldı.Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Rize yönüne giden A. E. idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı.Kazada, parçalanan otomobilin tavanı ve motor kaputu, yola savruldu.Otomobildeki S. Y. ve E. B. hayatını kaybetti, sürücü ve D. K. yaralandı.İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.4 kişilik arkadaş grubundan 2'si yaşamını yitirdiHurda yığınına dönen aracın, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. 4 kişilik arkadaş grubunun, Karadeniz gezisi kapsamında Samsun'dan yola çıkıp, Artvin'e gezmeye gittikleri öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.