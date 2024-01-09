Seyahat için sadece T.C kimlik kartı yeterli olacak! Listeye bir ülke daha ekleniyor

Dışişleri Hakan Fidan, Kırgızistan temaslarını sürdürüyor. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan daha sonra ortak basın toplantısında konuştu.Dışişleri Bakanı olarak ilk defa Bişkek'e geldiğini kaydeden Bakan Fidan, 'Burada önemli temaslarımız var, olmaya da devam edecek. Değerli dostumla gerek baş başa gerek heyetler arası yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki önemli konulara temas etme imkânımız oldu.Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Fidan, 'Burada yapılan çalışmaların ve alınan kararların ürünü olarak da 2024- 2026 çalışma programımızı az önce sizlerin de huzurunda imzaladık. Ortak Stratejik Planlama Grubu çalışmamızın merkezinde yer alan önemli bir konu Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan'a yapacakları 2024 yılı ziyaret esnasında iki Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilecek zirvede yapılacak olan çalışmalar. Bizim kendi bakanlar olarak yaptığımız çalışmada liderler arasındaki zirveye bir hazırlık oldu. Liderler arasındaki zirve Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı olacak ve bunun da 6. yapılacak. Kırgızistan'la aramızdaki iş birliğini kurumsal hâle stratejik Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları formatında gerçekleştirmekte' açıklamasını yaptı.İki ülkeler arasında ortak çalışmalar olduğunu kaydeden Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:'Acaba kimlik kartlarıyla seyahate geçebilir miyiz? Bu konuda bir görüş alışverişimiz oldu. Burada önemli mesafeler kat ediyoruz, bunu da tartıştık. Eğitim konusunda daha fazla neler yapabiliriz? Kırgızistan vatandaşları Türkiye'ye gelmekte, onların eğitim talepleri, konsolosluk talepleri onlar üzerinde durduk. Türk Maarif Vakfının Kırgızistan'daki faaliyetleri üzerinde durduk. FETÖ okullarının tabi sonlandırılmasını öyle çalışmalar üzerinde durduk. Manas Üniversitesinin faaliyetleri üzerinde durduk ve bunlar gerçekten eğitim öğretim alanında ve kapasite artırma açısından önemli konular'Sağlık işbirliği alanının önemli olduğunu kaydeden Bakan Fidan, 'Türkiye'nin sağlık alanında geliştirdiği kapasitenin kardeş ülkeye aktarılması konusunda çabalarımız devam etmekte. TİKA marifetiyle yapılan Türk-Kırgız Ortak Hastanesi bu konuda mümtaz bir örnek. Açıkçası burada ileri tıp teknikleri kullanarak yapılan cerrahi müdahaleler hem Kırgız halkına bir hizmet teşkil etmekte hem de bizim cerrahi ve tıbbi becerileri Kırgız sağlık sektörüne aktarmaya bir imkân sağlamakta. Bunu daha ileri nasıl götürebiliriz? Onun üzerinde konuştuk. Daha fazla Kırgız hastanın Türkiye'de ücretsiz edilmesi nasıl mümkün olabilir? Onun üzerinde görüş alışverişlerimiz oldu' ifadelerini kullandı.'Türk devletler teşkilatının daha etkin, daha fonksiyonel olması için neler yapılabilir? O konuda da görüş alışverişinde bulunduk' ifadelerini kullanan Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:'Kırgızistan malumunuz bu yıl 2024 yılı için Türk Devletler Teşkilatı Dönem Başkanlığına ev sahipliği yapacak. O zirvede hangi konular üzerinde durabiliriz? İkili bu konuda alışveriş görüş alışverişlerimiz oldu. Bunun yanı sıra bölgesel konularla da ilgili görüş alışverişlerimiz oldu. Özellikle Kırgızistan'ın Özbekistan'la geçen sene varmış olduğu sınır mutabakatına memnuniyetle karşıladığımızı kendilerine ifade ettik. Aynı şekilde kendilerinden bu sene içerisinde Tacikistan'la da benzer bir müjdeli haberi alacağımızın bilgisini aldık. Bu konuda Türkiye olarak bizim bölgede yakından takip ettiğimiz bu konu iki dost ve kardeş ülke arasındaki ihtilafın bir an önce son bulmasını canı gönülden arzu etmek arz etmekteyiz. Bu konuda elimizden gelen çabayı her platformda göstermekteyiz ve en yakın zamanda bu konuda iyi bir haberi alacağız. Dolayısıyla Orta Asya'da gerçekten ihtilaflı bir konuk kardeşlerimiz arasında kalmayacak. Bu bizim için fevkalade önemli'Afganistan konusunun görüşmede ele alındığını sözlerine ekleyen Hakan Fidan, 'Afganistan'ın uluslararası topluma tekrar kazandırılması, orada yeni bir iç savaşın çıkmaması, teröre ve diğer illegaliteye ev sahibi yapmaması meselesi bizim için şu anda ortak öncelikler arasında yer alıyor. Oradaki hükümet yetkilileriyle ilişkiye geçilmesi ve belli politikalarda işbirliği yapılması konusunda neler yapabiliriz? Onun görüş alışverişinde açıkça bulundum' dedi.Fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:'Rusya, Ukrayna savaşı hakkında da kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Türkiye'nin tabii Karadeniz'e olan en büyük kıyıdaş ülke olarak pozisyonu ve bu savaşı yakından takip etmesi Ukrayna ve Rusya ile geliştirdiğimiz ilişkiler ve bunu savaşı durdurmada nasıl kullanabiliriz? Tahıl anlaşmasını yeniden hayata geçirmede bu konuda nasıl etkili olabiliriz, bu konudaki görüşlerimizi meslek taşımada anlattım. Gazze'de devam eden katliam bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak bir kararı vardı. Bir temas grubu oluşturulmuştu. Kırgızistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bu toplantıda vardı. Ben değerli meslektaşıma temas grubu olarak Gazze'deki katliamın ve dramın sonlanması için neler yaptık, neler yapıyoruz, izlenimlerimiz neler, olay ne yöne eviriliyor? Bu konuda da görüş alışveriş içinde bulunduk. Kendisini de bu konuda bilgilendirdim. Özellikle Gazze'de katliamın ve başta batı olmak üzere dünya kamuoyunun ağırlıklı bir şekilde bu katliama devletler düzeyinde en azından sessiz kalması veya dolaylı veya açıktan onay vermesinin dünya güvenliği için oluşturduğu riskleri beraber paylaştık. Bu konuda zaten kiminle konuşsak, aynı görüşleri paylaşmaktayız. Olayın ironisi ve dram tarafı herkesin aynı görüşte olduğu fakat bir türlü engellenemeyen bir olayın hala devam etmesi çok düşündürücü. Burada daha farklı adımlar atılması gereği ihtiyacının da ortaya çıktığı görülmekte. Bu konuyu da kendileriyle uzun uzun konuştuk. Stratejik ortağımız Kırgızistan'la hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel ilişkileri, hem küresel ilişkileri bütün boyutlarıyla ele aldık'