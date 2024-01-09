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Sanat Barış İçin Harekete Geçiyor: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali Başlıyor!

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Barış İçin Küçük Bir Şey Yap – Hibrit İyi Niyet Performans Bienali", sanatın güçlü sesini barış çağrısına dönüştürmek üzere yola çıkıyor.

Ekleme: 9.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 9.01.2024 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
Sanat Barış İçin Harekete Geçiyor: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali Başlıyor!
Etkinlik, zulme dikkat çekerek ve barışa iyi niyet oluşturmayı amaçlayarak dünya genelinden sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında artan zulüm ve çatışmalara karşı dikkat çekmek, barışı gündemde tutmak ve toplu bir çağrı yapmak ön planda. İnsanlık adına iyi niyetin ve barışın önemine vurgu yaparak, sanatın birleştirici gücünü kullanmak amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik, her yaş grubunu, eğitim düzeyini ve meslekleri kapsayacak şekilde uluslararası katılıma açık olacak. Sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmayacak. Sergiler, konserler ve uygulamalı sanat çalıştaylarıyla zenginleşecek. Bienal, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirilecek ve katılımcıların görkemli eserlerini sergileyebileceği bir platform sunacak.

Özel davetli sanatçıların eserlerinin dışındaki eserler, organizasyon bağışına dahil edilecek ve gelecekte planlanan barışla ilgili organizasyon giderlerini karşılamak üzere kullanılacak. Etkinliğe katkı sağlayan her sanatçı ve performans sanatçısı, bienale katılım belgesi ve eser bağış belgesi ile ödüllendirilecek.


Sanat Barış İçin Harekete Geçiyor: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali Başlıyor!

Barış İçin Küçük Bir Şey Yap etkinliği le ilgili Basın Bülteni şu şekilde:

AMAÇ – ÖNEM: Günümüz dünyasında en çok zulmü konuşuyoruz. Çocuklar ve yetişkinler en çok zulmü örnek veriyor. Barış, hakkında konuşulan bir şey değil.

Teknoloji, ekonomi, siyaset vd. alanlardaki gelişmelerle övünen ve bu gelişmişliğin sürdürülebilirliği için her türlü tedbiri alan insanoğlunun sürdürülebilir barış hakkında nitelikli bir tedbiri yoktur.

Gazze halkının aylardır maruz kaldığı zulüm bu durumun en görünür örneğidir.

Zulmün durması, ateşkes olması için çaba gösteren devletler olduğu gibi ateşkese karşı çıkarak barışı engelleyen devletlerin varlığı da dikkat çekmektedir.

Bütün gelişmeler göstermektedir ki barış için öncelikle iyi niyetli olmak gerekmektedir.

Barış İçin Küçük Bir Şey Yap Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, öncelikle zulme dikkat çekerek barışa ilişkin iyi niyet oluşturmak maksadı ile tasarlanmıştır.

Etkinlik, uluslararası katılımcılar arasında bir iyi niyet diyaloğu oluşturacaktır. Bu diyalog vasıtasıyla barışın tesisi için toplu bir çağrı yapılacaktır.

Sanat yoluyla barışa katkı sağlamak üzere, niyet ve eylem ve sergileme aşamalarını kapsayan sürece bağlı performanslar gerçekleştirilecektir.

KAPSAM: Yaş, eğitim düzeyi ve meslekler bakımından bütün grupları kapsayan performans etkinliği uluslararası katılıma açıktır.

Performansa konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama yoktur.

Her türlü katkı performans olarak değerlendirilecektir.

Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları vd. sanat alanları ile ilgili eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi, sosyal medya vd. alanlarda sergilenmek, izlenmek ve dinlenmek üzere tasnif edilerek ve yayınlanacaktır.

Etkinlik kapsamında bir kongre, bir konser ve uygulamalı sanat çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, MGÜ Kültür ve Sanat Topluluğu, Sanatçı Çalışıyor, Sessizler Tekkesi, Gelenek Atölyesi sanat platformlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik amacına ulaşması bakımından farklı kurumların ev sahipliğinde veya şehirlerde gerçekleştirilebilir; hukuki sınırlar içerisinde ortaklılar ve sponsorluklar oluşturulabilir.

UYGULAMA: Eserler A5 ebadından büyük, 3 dakikadan uzun olmamak şartıyla tasarlanmalıdır. Üç boyutlu eserler A5 ölçülerine göre form kazanabilir.

Yukarıda belirtilen ölçüleri dikkate almak koşuluyla katılımcılar, resim, heykel, minyatür, seramik, kolaj, afiş, çini, tezhip, ebru, baskı resim, animasyon, exlibris, illüstrasyon, origami, kat'ı, tekstil vb. eserler yapabilir; şarkı, türkü söyleyip, şiir veya metin okuyup, enstrüman çalarak videosunu çekebilir; halı, kilim, kumaş vb. dokuyabilir; örgü örebilir, şiir, hat, kaligrafi yazabilir; çizim veya tasarım yapabilir, film çekebilirler sanatın herhangi bir türü ve herhangi bir malzeme ile eser üretebilir.

ESERLERİN BAĞIŞI: Özel davetli sanatçıların eserlerinin dışındaki eserler, gönderildikleri andan itibaren organizasyona bağışlanmış kabul edilecektir. Bu nedenle iadesi yapılmayacaktır. Uygun koşullarda saklanacak, mezat, açık artırma, doğrudan satış gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirleri ile barış konusunda yardım faaliyetleri yürütülecek ve gelecekte planlanan barışla ilgili organizasyon giderleri karşılanacaktır.

Etkinliğe eser gönderen her katılımcı, eseri ile ilgili her türlü kullanım hakkını etkinlik kurullarına devrini kabul etmiş sayılacaktır.

KATILIM BELGESİ VE ESER BAĞIŞ BELGESİ: Etkinlik kurullarında görev alan sanatçı, akademisyen, öğrenci ve diğer destekçilere, görevleri ile ilgili belge verilecektir.
Etkinliğin davetli sergi aşamasında katkı sağlayan sanatçılara ilgili faaliyet için belge verilecektir.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan sanatçı ve performans sanatçılarına bienal katılım belgesi ve eser bağış belgesi verilecektir.
Eserlerin satışı gerçekleştirildiğinde, eser sahiplerine ayrıca belge düzenlenecektir.

ESER GÖNDERİMİ: Eserler üzerine katılımcıların isim ve soy isimleri yazmalıdır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi web sitesinde yayınlanan Özgeçmiş-Eser Bağış-Yayın İzin Formu, katılımcılar tarafından, doldurarak imzalanmalı ve çıktısı alınmalıdır.

Eser ve Özgeçmiş-Eser Bağış-Yayın İzin Formu zarfın içine birlikte yerleştirilmelidir.

Zarfın üzerine isim ve adresi bilgilerinin yanı sıra ‘Barış İçin Küçük Bir Şey Yap' ibaresi yazılarak, aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Ruhi KONAK, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesi, No:4 06550 Oran Çankaya/ANKARA

Posta giderleri katılımcılara aittir. Her eserin ayrı zarfı olmak koşuluyla toplu gönderim yapılabilir.

Dijital eserler,

barisicin@mgu.edu.tr adresine Eser ve Özgeçmiş-Eser Bağış-Yayın İzin Formu ile birlikte gönderilmelidir.

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