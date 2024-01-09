Saldırıya hazırlanan teröristlere büyük darbe!
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıla açıklamayta göre Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'
Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'