Parka giden gencin acı ölümü! Olay yerinde kahreden detay
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte boş bir arazide çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştığı ileri sürülen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Acı olay, saat 19.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.
ÇAKMAK GAZI İÇEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
İddiaya göre, M.K. ve E.D.N. adlı arkadaşları ile birlikte Beylerderesi Parkı mevkiine giden T.E.T. (18), burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ARKADAŞI POLİS NEZARETİNDE SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılan T.E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler, bir adet boş çakmak gazı tüpü buldu.
Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük M.K. ve E.D.N. ise ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
ÇAKMAK GAZI İÇEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
İddiaya göre, M.K. ve E.D.N. adlı arkadaşları ile birlikte Beylerderesi Parkı mevkiine giden T.E.T. (18), burada çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ARKADAŞI POLİS NEZARETİNDE SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılan T.E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler, bir adet boş çakmak gazı tüpü buldu.
Olay esnasında bölgede bulunan 18 yaşından küçük M.K. ve E.D.N. ise ifadeleri için polis nezaretinde savcılığa götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.