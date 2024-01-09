Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız

Megakent İstanbul'un bugüne kadar çözülemeyen krizlerinden biri de hiç şüphesiz trafik.Her geçen gün daha büyük sorunlara yol açan trafik konusunu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ele aldı.İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, kalıcı yatırımlarla megakentin sorunlarının çözümüne değindi.Trafikle ilgili planlamalarını da aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için de acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız.İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.