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Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, megakentin çilesi haline gelen trafik konusuna değindi.

Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
Ekleme: 9.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 9.01.2024 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
Megakent İstanbul'un bugüne kadar çözülemeyen krizlerinden biri de hiç şüphesiz trafik.

Her geçen gün daha büyük sorunlara yol açan trafik konusunu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ele aldı.

Mahmutbey Kavşağı için acil eylem planı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, kalıcı yatırımlarla megakentin sorunlarının çözümüne değindi.

Trafikle ilgili planlamalarını da aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için de acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız.

İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.

Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
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