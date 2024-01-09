  • USD: 29,83 - 29,89
  • EURO: 32,64 - 32,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Kurum Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum dün bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti.

Ekleme: 9.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 9.01.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti.

Burada doktorlardan son durumla ilgili bilgi alan Murat Kurum, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

'En kısa zamanda camide görevine cemaatimizle beraber devam edecek'

Erdoğan'a imam Usta'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Kurum, şu bilgileri aktardı:

Efendim biz Bezmialem Hastanesindeyiz. Fatih Camimizin imamı Galip Ağabeyimizin yanındayız. Kendileri iyi efendim, hocalarımız buradalar. Durumu Allah'a şükür çok iyi. Bugün inşallah normal servise alınacak. Hocamız da inşallah en kısa zamanda camide görevine cemaatimizle beraber devam edecek. Hocamızı çok seviyorlar. Uygunsanız Galip hocamıza mikrofonu açıyorum.

Murat Kurum Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü

'Rabbim beterinden de korusun'

Ardından Galip Usta ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hocam geçmiş olsun Rabbim şifalar versin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim beterinden de korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün ailenize selamlarımı iletirseniz çok memnun olurum.

'Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyoruz'

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor ile de görüşerek bilgi aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, şu notu ekledi:

Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz.

Ne olmuştu?

Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde imam Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.

Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.

Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde 'Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar' şeklinde bağırdığı belirtildi.

Bunun üzerine imam Usta'nın, Ö.S.'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı ortaya çıktı.
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verildi: Yeni yüzyıl heyecanlı olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak
Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı
Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal'a 28 yıldır kucak açıyor! Sözde en çok aranan 14 kişiden biri
20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 75 şüpheli yakalandı
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...
Murat Kurum ile vatandaş arasındaki diyalog: 'İşten çıkarılanları geri alacağız!'
Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!
Malatya'da 4.4'lük deprem!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu