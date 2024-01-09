Murat Kurum Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti.Burada doktorlardan son durumla ilgili bilgi alan Murat Kurum, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Erdoğan'a imam Usta'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Kurum, şu bilgileri aktardı:Efendim biz Bezmialem Hastanesindeyiz. Fatih Camimizin imamı Galip Ağabeyimizin yanındayız. Kendileri iyi efendim, hocalarımız buradalar. Durumu Allah'a şükür çok iyi. Bugün inşallah normal servise alınacak. Hocamız da inşallah en kısa zamanda camide görevine cemaatimizle beraber devam edecek. Hocamızı çok seviyorlar. Uygunsanız Galip hocamıza mikrofonu açıyorum.Ardından Galip Usta ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Hocam geçmiş olsun Rabbim şifalar versin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim beterinden de korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün ailenize selamlarımı iletirseniz çok memnun olurum.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor ile de görüşerek bilgi aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, şu notu ekledi:Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz.Ne olmuştu?Saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde imam Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yapılan incelemelerde, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde 'Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar' şeklinde bağırdığı belirtildi.Bunun üzerine imam Usta'nın, Ö.S.'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı ortaya çıktı.