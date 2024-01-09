MHP İstanbul İl Başkanı'ndan Murat Kurum açıklaması

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.Açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Murat Kurum'a destek verildiği ifade edildi.MHP İl Başkanı Sertel Selim "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum Bey'in Çevre ve Şehircilik alanında bakanlığı döneminde, görev yaptığı süre içerisinde uzman ve yetkin siyasi birikimi ile yaptığı başarılı hizmetler tüm halkımızın takdiri ile malumdur. Kendilerinin bundan sonra İstanbul'umuzun ruhuna aksettireceği yenilikçi, çözüm odaklı, güven veren icraatları ile farkını ortaya koyacağına, İstanbul'umuzun hikayesini yeniden yazacağına, tüm mesaisini çalışkanlığı, enerjisi ve birikimiyle 16 milyona hizmet etmeye vakfedeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı için MHP'nin yerel seçim çalışmalarına da değinen Selim, "Polemik siyasetine girmeden, çatışmalara ve gerginliklere müsamaha göstermeden kıymetli seçmenlerimizle iletişim kurup buluşacağız. İstanbul'umuzun yıkım ve tahribatını engelleyerek her alanda köklü dönüşüme şahit olacağız. Hayal değil gerçekleri, reçeteyi göstererek kazanacağız. Bir salı günü İstanbul fethedilmiştir. Yine bir salı günü, bu tembel ve işgörmez zihniyetten kurtarmak adına beyanımız şudur: İstanbul, Allah'ın izniyle, milletimizin ferasetiyle muradına kavuşacaktır." dedi.