Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların sabah saatlerinde yağmur şeklinde, zamanla Trakya'nın batısında ve Marmara'nın güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 3°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması, Toroslar'ın batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda aralıklı yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıKASTAMONU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıTRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi, batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AĞRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu