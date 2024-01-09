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Mehmet Şimşek, ABD'deki Yatırımcı Günleri'ne çevrimiçi katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Ankara'daki programları nedeniyle Merkez Bankası tarafından ABD'de 11 Ocak'ta düzenlenecek toplantılara çevrimiçi katılacağı aktarıldı.

Ekleme: 9.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 9.01.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek, ABD'deki Yatırımcı Günleri'ne çevrimiçi katılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ABD'de gerçekleştirilecek yatırımcılar toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'daki programları nedeniyle gitmeyeceği bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre Bakan Şimşek, 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenlenecek toplantılara çevrimiçi katılım gösterecek.

Merkez Bankası'nın, 'Yatırımcı Günleri' toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Toplantı talebi yatırımcılardan geldi

Toplantı, ABD'li yatırımcılardan gelen talep üzerine planlandı. ABD merkezli yoğun yabancı yatırımcı talebine yanıt olarak TCMB, tarihte ilk kez 'Yatırımcı Günü' düzenleyecek. Etkinlik, JP Morgan'ın New York merkezinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley gösteriliyor.

50 trilyon doları bulan yatırım fonu temsilcileri ile görüşülecek

Toplantıya, büyüklükleri 50 trilyon doları bulan dünyanın önde gelen yatırım fonlarından yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor.

Para ve maliye politikaları anlatılacak

Toplantıda enflasyon hedefi, bankacılık gelişmeleri, para ve maliye politikalarının hedeflerinin konuşulması planlanıyor.
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