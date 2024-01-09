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Köyde Dilan Polat isyanı! Kamyon kamyon döküp arıları ve suyu zehirlediler!

Dilan Polat ile eşi Engin Polat geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat çiftinin sattığı kremlerin ise soruşturma sürerken Lüleburgaz'daki bal ormanına döküldüğü iddia edildi. Köylüler isyan etti.

Ekleme: 9.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 9.01.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Köyde Dilan Polat isyanı! Kamyon kamyon döküp arıları ve suyu zehirlediler!Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Açılan soruşturmanın ardından Lüleburgaz'da iki köy ortasına dökülen sıvı krem ise tedirginlik yarattı. Hürriyet'in haberine göre; Lüleburgaz Eskitaşlı ve Turgutbey Köyleri ortasındaki bal ormanına dökülen sıvı üzerine köylüler, 17 Kasım'da Lüleburgaz Kaymakamlığı ile jandarmanın kapısını çaldı.

CİMER'e verilen şikâyet dilekçesinde ise 'Ormanlık alanda kekikle beslenen arıların mide bulandırıcı kimyasal kokular ile zehirlenmesini, çevrenin kirletilmesini istemiyoruz. Atıklar acilen kaldırılmazsa yeraltı sularını ve yanındaki Tatarköy Göleti sularını kirletecek. Acilen kaldırılmalı. Dökenlerin yakalanması ve gerekli cezanın verilmesini de saygılarımla arz ederiz' ifadeleri kullanıldı.

CİMER aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yazıda konunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilmesinin uygun olacağı ifade edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yazılan yanıtta ise tim komutanlığınca kontrole gidildiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de kontrolde bulunduğu, cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.

25 Aralık'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda atığın bulunduğu yerin orman bölgesi olduğu vurgulanarak, bertarafı ve atanın tespiti için Kırklareli Jandarma Komutanlığı'na, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve Lüleburgaz Kaymakamlığı'na yazı yazıldığı ifade edildi.

Köyde Dilan Polat isyanı! Kamyon kamyon döküp arıları ve suyu zehirlediler!

Turgutbey sakinlerinden Kenan Gören, jandarmanın çevre timi bulunduğunu, sıvıyı onların da analiz ettiğini ancak sonucu kendileriyle paylaşmadıklarını söyledi.

Sıvının tehlikeli atık olup olmadığını öğrenmek için numune alarak özel bir laboratuvarda sıvıyı analiz ettirdiklerini anlatan Gören, şunları söyledi: 'Analiz neticesinde bu sıvının krem ham maddesi olduğunu söylediler. O günlerde Dilan Polat tutuklanmış ve sorguya alınmıştı. Onların kremlerinin de Bulgaristan'dan getirildiği ortaya çıkmıştı. Biz de köyümüze dökülen bu sıvıların Bulgaristan'dan onlar için getirilmiş ham maddeler olduğunu tahmin ediyoruz.

Çünkü Lüleburgaz çevresinde kimya fabrikaları var, muhtemelen oralara getirilmiş, tutuklamalar, soruşturmalar başlayınca panikleyip bal ormanımıza dökülmüş, diye düşünüyoruz.'

Kamyonlar dolusu boza kıvamındaki kremin köylerinin yakınındaki ormanlık araziye döküldüğünü anlatan Gören, 'Kamyonların çıkışını çobanlar görmüş, köylülere haber verdiler. Kasımda şikâyet ettik, hâlâ atıkların kaldırılmasını bekliyoruz. Eskitaşlı 350, Turgutbey 500 hane.

Geçimimizi tarım, hayvancılık ve arıcılıkla sağlıyoruz. Arılarımız şimdi uykuda ama göletimize bu sıvının sızmasından; hayvanlarımızın bu sıvıyı yalamasından endişeliyiz.

En büyük endişemiz ise kremlerin döküldüğü yerin yakınındaki Tatarköy Göleti'ne karışarak, suyumuzu ve buradan suladığımız arazilerimizi kirletmesi. Köyümüzde ayçiçeği, buğday üretimi yapılıyor. Hatta civarda bazı köyler üç dönem ekim yapıyor' dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada görgüsüzlük derecesinde lüks hayat paylaşımları yapan Dilan-Engin Polat çiftinin çok sayıda güzellik merkezi vardı.

Rise&Shine markasıyla kozmetik kremler de satan Polat çifti haklarında kara para aklama dahil 6 suçtan başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köyde Dilan Polat isyanı! Kamyon kamyon döküp arıları ve suyu zehirlediler!
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