  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karaaslan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 9.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 9.01.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Karaaslan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,

“Kamuoyunun hızlı ve doğru haber alma hakkı doğrultusunda görevini her nerede olursa olsun büyük bir fedakârlıkla ve özveriyle yerine getiren basın mensupları yerel, ulusal ve küresel gelişmelerin duyurulmasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Basın ahlak ilkelerine tavizsiz bağlı kalarak hakikati duyuran, zorlu şartlarda da olsa görevlerini hakkıyla ifa eden tüm basın çalışanlarına müteşekkiriz.

7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüne maruz kalan Filistinlilerin yaşadığı dramı ve hiçbir insani, ahlaki ve vicdani değeri bulunmayan İsrail'in işlediği katliamları canı pahasına dünyaya duyuran medya mensupları tarihi bir sorumluluğun gereğini yerine getirmektedir. Filistin'de görevleri başında iken İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen tüm gazetecilere ve medya mensuplarına bir kez daha rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemizde her alanda yaşanan gelişmelerin iletişim alanına da olumlu yansımaları olmuştur. İletişimin Yüzyılı olacak Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşlarımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklarla bilgilendirecek altyapıyı daha da güçlendirmeyi, hızla artan bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın doğru habere ulaşma hakkının her platformda muhafaza edilmesi konusundaki bu kararlı duruşumuza katkı sunan tüm gazetecilere teşekkürlerimi sunuyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gece gündüz demeden özveriyle çalışan basın emekçilerini tebrik ediyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

Karaaslan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
İzmir'de bir kriz daha! TİS görüşmeleri başladı, büyükşehir masayı terk etti
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
Fransa'da yeni dönem: Başbakan Gabriel Attal oldu!
KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verildi: Yeni yüzyıl heyecanlı olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak
Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı
Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal'a 28 yıldır kucak açıyor! Sözde en çok aranan 14 kişiden biri
20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 75 şüpheli yakalandı
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar