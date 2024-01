Karaaslan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“Kamuoyunun hızlı ve doğru haber alma hakkı doğrultusunda görevini her nerede olursa olsun büyük bir fedakârlıkla ve özveriyle yerine getiren basın mensupları yerel, ulusal ve küresel gelişmelerin duyurulmasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Basın ahlak ilkelerine tavizsiz bağlı kalarak hakikati duyuran, zorlu şartlarda da olsa görevlerini hakkıyla ifa eden tüm basın çalışanlarına müteşekkiriz.7 Ekim'den bu yana İsrail zulmüne maruz kalan Filistinlilerin yaşadığı dramı ve hiçbir insani, ahlaki ve vicdani değeri bulunmayan İsrail'in işlediği katliamları canı pahasına dünyaya duyuran medya mensupları tarihi bir sorumluluğun gereğini yerine getirmektedir. Filistin'de görevleri başında iken İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen tüm gazetecilere ve medya mensuplarına bir kez daha rahmet diliyorum.Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemizde her alanda yaşanan gelişmelerin iletişim alanına da olumlu yansımaları olmuştur. İletişimin Yüzyılı olacak Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşlarımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklarla bilgilendirecek altyapıyı daha da güçlendirmeyi, hızla artan bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın doğru habere ulaşma hakkının her platformda muhafaza edilmesi konusundaki bu kararlı duruşumuza katkı sunan tüm gazetecilere teşekkürlerimi sunuyorum.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gece gündüz demeden özveriyle çalışan basın emekçilerini tebrik ediyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”