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Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi.

Ekleme: 9.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 9.01.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktıİşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.
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